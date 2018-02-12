التمييز تنقض أحكاما بإدانة 8 متهمين بالانضمام لداعش

2018-02-12 - 3:27 م

مرآة البحرين: نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر على 8 من بين 24 متهما أدينوا بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وأعادت القضية للمحكمة التي أصدرته.

وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بالسجن المؤبد على المتهم الأول في القضية وبالسجن 15 سنة على 23 متهما آخرين وأمرت باسقاط الجنسية عن 13 متهما، حيث صدر مرسوم ملكي باسقاط جنسية باقي المدانين في وقت سابق وليصبح جميع المتهمين الأربعة والعشرين مسقطة جنسيتهم.