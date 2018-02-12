2018-02-12 - 4:26 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة أنباء البحرين يوم الاثنين إن السلطات أمرت بإعادة طبع 17 ألف كتاب مدرسي باللغة الإنجليزية لتضمنها وصف "الخليج الفارسي".

وتستاء البحرين ودول الخليج العربية الأخرى الحليفة للولايات المتحدة من هذا الوصف الذي يشيع استخدامه في الإنجليزية للإشارة للخليج الذي تمر عبره كميات كبيرة من النفط.

وتتهم دول الخليج إيران بالسعي للهيمنة على المنطقة، وهو اتهام تنفيه طهران.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن وزارة التربية والتعليم كانت تعاقدت مع إحدى المؤسسات الأجنبية المتخصصة لطباعة كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي، وسلمت هذه المؤسسة "المواد والخرائط المناسبة لتضمينها في الكتاب ومن بينها خارطة للخليج العربي".

ونقلت الوكالة عن فواز الشروقي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة قوله "تم الانتباه إلى هذا الاختلاف عند توزيع الكتب على الطلبة... المؤسسة تحملت تكلفة إعادة طباعة 17 ألف نسخة من هذا الكتاب بعد تصحيح الخطأ الذي ارتكبته".

وأغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما استخدم وصف "الخليج العربي" خلال أحد الخطابات.