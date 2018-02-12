تأجيل محاكمة معتقلي الدراز حتى 12 مارس المقبل

2018-02-12 - 4:38 م

مرآة البحرين: أجلت المحكمة الكبرى الجنائية اليوم الإثنين (12 فبراير/شباط 2018) محاكمة 171 متهما بالاعتصام عند منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم في ما بات يعرف بقضية "اقتحام الدراز".

وقررت المحكمة تأجيل القضية حتى 12 مارس/آذار المقبل.

وفي الجلسة الماضية (21 يناير/كانون الثاني 2018) أفرجت المحكمة عن 140 من المتهمين بكفالة مالية قدرها 200 دينار، فيما أبقت آخرين على ذمة القضية.

ووفق أحد أعضاء هيئة الدفاع فإن من تم الإفراج عنهم كانت وجهت لهم تهمة "التجمهر" عند منزل قاسم.

وفي الجلسة الماضية حضر 151 متهما بينما رفض 20 آخرين الحضور، ولعدم استيعاب قاعة المحكمة هذا الكم الكبير، تم وضع المتهمين في قاعة محكمة أخرى، وتجزئتهم على 11 مجموعة، وتم جلبهم على دفعات برفقة محاميهم الذين طالبوا بالإفراج عنهم بأية ضمانة ترتأيها المحكمة.

وكان معتقلون على ذمّة هذه القضية قد أبلغوا عوائلهم في اتصالات هاتفية بأنه تم إجبارهم على التوقيع على تهم تضم "الاعتداء على رجال الأمن" و"إتلاف ممتلكات عامة" و"حيازة أسلحة نارية" وأنها ستكون الأساس لمحاكمتهم.

وكانت السلطات ألقت القبض (23 مايو/أيار 2017) على حوالي 300 مواطنا عند منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم أثناء عملية "فض اعتصام الدراز" التي راح ضحيتها 5 شهداء وعشرات الجرحى وفق منظمات دولية.