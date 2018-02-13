وزير العدل يطلب رفع الحصانة عن النائب أنس بوهندي

2018-02-13 - 4:33 ص

مرآة البحرين: قالت معلومات صحافية إن وزير العدل خالد بن علي آل خليفة طلب من رفع الحصانة عن النائب أنس بوهندي، بعد يوم من قرار الوزير بعزله عن إمامة مسجد الغتم بالرفاع.

وتقدم النائبان جمال بوحسن وخالد الشاعر بشكوى ضد أنس بوهندي والوكيل المساعد بمجلس الوزراء إبراهيم الدوسري على خلفية محادثات مسربة.

النائبان بوحسن والشاعر اتهما بوهندي والدوسري بالتعرض لهما.

وقال بوهندي في المحادثات المسربة "إن الملك لا يعلم بما يدور حوله وأن اللوم يقع على من تحته"، في إشارة إلى الديوان الملكي.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس النواب الحصانة عن بوهندي تمهيدا لمعاقبته. في وقت أعلن 5 نواب عن رغبتهم في التحقيق في أملاك الدوسري ومن بينها مجمع الريم في الرفاع.

وتتنافس أجنحة النظام على السيطرة على المجلس الذي أظهرت الخلافات الأخيرة أن عدد كبير من أعضائه يخضعون لإدارة الديوان الملكي.