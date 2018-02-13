فيديو: مقاتل بحريني في داعش في قبضة الأكراد: جنّدني تركي البنعلي وأخوه!

2018-02-13 - 2:56 م

مرآة البحرين: بثّت وكال أنباء قريبة من أكراد سوريا فيديو لمقاتل بحريني في داعش، وقع في قبضة قوات كردية، وهو يتحدّث عن طريقة تجنيده في التنظيم.

وقال محمد المرباطي (22 سنة)، إنه كان طبيعيا في بداية حياته، مشيرا إلى أنه لم يتأثر بالتشدّد سوى في السادسة عشرة من عمره حين التقى علي البنعلي شقيق القيادي المعروف في تنظيم داعش تركي البنعلي، وقال المرباطي إن البنعلي غرس في ذهنه التفكير "الجهادي" حسب قوله، وإنّه كان يعطيه إصدارات لتنظيم "الدولة الإسلامية"، فبدأ منذ ذلك الوقت يقتنع بأفكارها.

الفيديو الذي أعاد نشره الناشط والمغرّد يوسف الجمري بثّته في الأساس وكالة أنباء هاوار الكردية السورية.

المرباطي قال إنهم دعوه للذهاب إلى سوريا والجهاد هناك، وهو في عمر السابعة عشرة، وإن تنسيق وصوله إلى سوريا عبر تركيا كان عن طريق محمد البنعلي، الذي قال إنه المسئول عن التنسيق وإيصال المقاتلين إلى سوريا.