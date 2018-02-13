السجن 3 سنوات لثلاثة متهمين بوضع قنبلة وهمية على شارع البديع

2018-02-13 - 3:49 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 3 سنوات على متهم (22 سنة) بزرع عبوة وهمية هي عبارة عن اسطوانة غاز على شارع البديع، وبالحبس 3 سنوات على زميليه (20 سنة)، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

وتزعم السلطات أن بلاغا ورد إليها من غرفة العمليات الرئيسية، بوجود جسم غريب على شارع البديع بمجمع 542 بالقرب من الدراز، تحركت القوات إلى موقع البلاغ وبعد الفحص تبين أنها عبارة عن هيكل لعبوة متفجرة وهمية، مكونة من اسطوانة غاز خضراء تم توصيلها بأسلاك كهربائية وهاتف، فتم فتح الطريق للمارة وإزالة العبوة ورفع البصمات من عليها.

أسندت النيابة العامة الى المتهمين الثلاثة أنهم في 24 أبريل/نيسان 2015 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، وضعوا نموذجا محاكيا لأشكال المتفجرات والمفرقعات في الطريق العام.