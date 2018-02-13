2018-02-13 - 3:50 م

مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس إخلاء سبيل أحد المتهمين في قضية ضمت 171 متهما بالتجمهر في قضية "اقتحام الدراز".

وقررت المحكمة أمس تأجيل الجلسة إلى 12 مارس/آذار المقبل للاطلاع وإعلان بقية المتهمين ممن لم يحضروا وندب محامين لبعضهم.

وحضر جلسة المحاكمة أمس ثلاثة متهمين من أصل سبعة لم يمثلوا أمام المحكمة، فأمرت بإخلاء سبيل واحد منهم، ليبلغ عدد المفرج عنهم في القضية 141 متهما بكفالات مالية، مع استمرار حبس 26 آخرين.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التجمهر والاعتداء على رجال الشرطة واستعمال القوة والعنف معهم لمنع فضّ الاعتصام أمام منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».