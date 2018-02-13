» أخبار
مجلس الوزراء يبحث تجريم نشر أي صور أو فيديوات تنتهك خصوصية الأفراد في وسائل التواصل الاجتماعي
2018-02-13 - 3:52 م
مرآة البحرين: بحث مجلس الوزراء خلال الجلسة الاعتيادية الأسبوعية بقصر القضيبية صباح أمس الإثنين 12 فبراير/شباط 2018 "تجريم نشر أي صور أو مشاهد مصورة تنتهك حرمة خصوصية الأفراد عن طريق الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل العلانية".
وقال بيان من مجلس الوزراء أن الحكومة بحثت ذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية، والتي تضمنت إجراء تعديل على المادة (370) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2018-02-14المعارضة البحرينية ستفصح عن مشروع سياسي وطني في الفترة القادمة (نائب أمين عام الوفاق)
- 2018-02-13الديهي يكشف تفاصيل جديدة عن المبادرة القطرية في 2011: حمد بن جاسم كان بمعية الملك حين اتصل بالشيخ علي سلمان
- 2018-02-13 البحرين بعد 7 أعوام: ندوة في الكونغرس الأمريكي بمناسبة ذكرى 14 فبراير
- 2018-02-13الخدمة المدنية تؤكد إلغاء علاوة الاغتراب عن الأجانب
- 2018-02-13الاستئناف تحجز قضية القيادي في الوفاق الشيخ حسن عيسى وآخرين للحكم في 27 مارس المقبل
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus