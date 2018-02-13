مجلس الوزراء يبحث تجريم نشر أي صور أو فيديوات تنتهك خصوصية الأفراد في وسائل التواصل الاجتماعي

2018-02-13 - 3:52 م

مرآة البحرين: بحث مجلس الوزراء خلال الجلسة الاعتيادية الأسبوعية بقصر القضيبية صباح أمس الإثنين 12 فبراير/شباط 2018 "تجريم نشر أي صور أو مشاهد مصورة تنتهك حرمة خصوصية الأفراد عن طريق الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل العلانية".

وقال بيان من مجلس الوزراء أن الحكومة بحثت ذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية، والتي تضمنت إجراء تعديل على المادة (370) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.