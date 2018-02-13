خارجية النواب توافق على معاقبة من يضع ملصقات أو أختام من جهة غير مخولة على جوازات السفر

2018-02-13 - 3:58 م

مرآة البحرين: وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب الاثنين ( 12 فبراير الجاري) على إضافة مادة جديدة برقم (18) مكرراً إلى القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر تتعلق مشروع القانون بإضافة مادة جديدة الى القانون لمعاقبة كل من يضع شعارات أو أختام من جهات غير مخولة على جهات السفر.

ونص التعديل على إضافة المادة التالية: معاقبة من قام بوضع ملصقات أو شعارات أو عبارات أو علامات أو أختام أو غيرها على أي جزء من أجزاء جواز السفر من جهة غير مخولة.