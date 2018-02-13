» أخبار
خارجية النواب توافق على معاقبة من يضع ملصقات أو أختام من جهة غير مخولة على جوازات السفر
2018-02-13 - 3:58 م
مرآة البحرين: وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب الاثنين ( 12 فبراير الجاري) على إضافة مادة جديدة برقم (18) مكرراً إلى القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر تتعلق مشروع القانون بإضافة مادة جديدة الى القانون لمعاقبة كل من يضع شعارات أو أختام من جهات غير مخولة على جهات السفر.
ونص التعديل على إضافة المادة التالية: معاقبة من قام بوضع ملصقات أو شعارات أو عبارات أو علامات أو أختام أو غيرها على أي جزء من أجزاء جواز السفر من جهة غير مخولة.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2018-02-14المعارضة البحرينية ستفصح عن مشروع سياسي وطني في الفترة القادمة (نائب أمين عام الوفاق)
- 2018-02-13الديهي يكشف تفاصيل جديدة عن المبادرة القطرية في 2011: حمد بن جاسم كان بمعية الملك حين اتصل بالشيخ علي سلمان
- 2018-02-13 البحرين بعد 7 أعوام: ندوة في الكونغرس الأمريكي بمناسبة ذكرى 14 فبراير
- 2018-02-13الخدمة المدنية تؤكد إلغاء علاوة الاغتراب عن الأجانب
- 2018-02-13الاستئناف تحجز قضية القيادي في الوفاق الشيخ حسن عيسى وآخرين للحكم في 27 مارس المقبل
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus