الاستئناف تحجز قضية القيادي في الوفاق الشيخ حسن عيسى وآخرين للحكم في 27 مارس المقبل

2018-02-13 - 4:06 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا بحجز قضية القيادي البارز في الوفاق الشيخ حسن عيسى وآخرين، للحكم في جلسة 27 مارس/آذار المقبل.

وكانت محكمة أول درجة قضت بإعدام كل من محمد إبراهيم ملا رضي آل طوق ومحمد رضى عبدالله حسن، وبالسجن المؤبد لخمسة متهمين، وإسقاط الجنسية عن ثمانية وبالسجن 10 سنوات على 5 متهمين من بينهم رجل الدين الشيعي المقيم في إيران سيد مرتضى مجيد السندي، والقيادي الوفاقي الشيخ حسن عيسى المرزوق، وبتغريم كل من السندي والمرزوق 100 ألف دينار لكل منهما، وبالسجن 5 سنوات لمتهم وثلاثة سنوات لاثنين و6 أشهر لثلاثة متهمين، فيما برأت المتهمين السابع والرابع عشر مما أسند إليهما من اتهام، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

كما ألزمت المحكمة المتهمين من الأول حتى السادس والتاسع متضامنين فيما بينهم بدفع مبلغ 1400 دينار قيمة التلفيات بمدرسة غرناطة الابتدائية ومبلغ 5240،800 دينار قيمة التلفيات بحافلة شرطة.

وتزعم السلطات أن المتهمين قاموا بتفجير عبوة في سترة أودت بحياة الشرطيين حامد رسول وناويد أحمد، فيما تتهم الشيخ حسن عيسى بـ "تمويل الإرهاب" على خلفية مساعدات مالية قدمها لعوائل المعتقلين، ولشباب مطاردين وملاحقين من قبل السلطات لأسباب سياسية.