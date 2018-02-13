الخدمة المدنية تؤكد إلغاء علاوة الاغتراب عن الأجانب

2018-02-13 - 4:08 م

مرآة البحرين: قال رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أنه وتماشيا مع توجهات الحكومة في ترشيد وخفض النفقات الحكومية، فقد جاء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين ل‍قانون الخدمة المدنية بتاريخ 11 فبراير/شباط 2018 وذلك بهدف إلغاء علاوة الاغتراب التي تصرف للموظفين غير البحرينيين بعقود خارجية من بعض الدول الأوروبية والأمريكية.

وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أنه وبحسب تكليف مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 13 نوفمبر 2017، فقد قام المعنيون بالديوان وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء هذه العلاوة وذلك من خلال إجراء تعديل على بعض النصوص المتعلقة بهذه العلاوة في لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 77) لسنة 2013م.

وعن العلاوة الاجتماعية التي أشار إليها قرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 11 فبراير 2018 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فقد أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أن الضرورة القانونية قد اقتضت أيضا إلغاء عبارة تتعلق بعلاوة الاغتراب في المادة الخاصة بالعلاوة الاجتماعية في هذه اللائحة دون أن يطرأ أي تغيير على سياسة وإجراءات منح العلاوة الاجتماعية للموظفين البحرينيين الخاضعين لمظلة الخدمة المدنية، منوهاً في الوقت ذاته بأنه سيتم تسوية أوضاع الموظفين الأجانب الحاليين من خلال عقود شاملة بما يضمن الحفاظ على استحقاقاتهم.