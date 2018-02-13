البحرين بعد 7 أعوام: ندوة في الكونغرس الأمريكي بمناسبة ذكرى 14 فبراير

2018-02-13 - 5:20 م

مرآة البحرين: دعا فريق لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان التابعة للكونغرس الأمريكي إلى حضور الحدث الذي تقيمه اللجنة من أجل سرد أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وذلك في الذكرى السنويّة السابعة على "الانتفاضة المطالبة بالديمقراطيّة"، التي انطلقت في 14 فبراير/شباط 2011.

وتحت عنوان "البحرين بعد سبعة أعوام"، ستقيم اللجنة ندوتها يوم الجمعة 16 فبراير/شباط 2018 الساعة العاشرة صباحًا في مبنى "ريبورن هاوس"، أحد مكاتب الكونغرس. وسيحضر الحدث أعضاء من الكونغرس وموظّفون فيه بالإضافة على مدعوين من الصحافة والمهتمين، وهو يقام برعاية كل من النائب جيمس ماكغوفرن، والنائب راندي هولتغرين.

وقالت صفحة اللجنة (على موقع الكونغرس الأمريكي)، إنه بعد 7 سنوات من الانتفاضة "لم تنفّذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بالكامل، وتم التراجع عن بعض التغييرات التي حقّقت، تحديدا في أكتوبر 2017 حين أعادت البحرين من جديد محاكمة المدنيين أم محاكم عسكرية" واصفة الإصلاحات التي أوصت بها اللجنة بأنها كانت معتدلة وأنها أصبحت نقطة مرجعية للتغيير البناء.

وقالت اللجنة إنه بعد 7 سنوات أيضا، حُظرت التنظيمات الرئيسية للمعارضة السياسية، وجرّد مئات من الناس من جنسياتهم، وأصبح الصراع الذي كان في الأصل سياسيا، طائفيا بشكل متزايد. حدث ذلك، في حين قام الرئيس ترامب بإزالة القيود التي فرضتها إدارة أوباما على على تصدير الأسلحة للبحرين، بينما كانت الحكومة البحرينية تسعى بشكل متزايد إلى ربط معارضتها الداخلية بإيران.

وأضاف موقع اللجنة أنّ المتحدّثين في الفعاليّة سيعرضون معلومات شاملة محدّثة عن الوضع الحقوقي الحالي وأفق الإصلاح الديمقراطي وآثار ما يجري على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وسيتحدّث في الندوة حسين عبدالله، المدير التنفيذي لمنظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، والناشطة مريم الخواجة، وسارة مارغون، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن، ودوايت بشير، مدير السياسات والبحوث لدى اللجنة الأمريكيّة للحريّة الدينيّة الدولية.

ومن ضمن المتحدثين كذلك أندرو ميلر، نائب مدير السياسات في منظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط POMED، في حين يدير الجلسة براين دولي، المستشار في منظمة "هيومن رايتس فيرست".