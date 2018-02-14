البرلمان وافق على تشكيل لجنة تحقيق في ملكية إبراهيم الدوسري لمجمع الريم

2018-02-14 - 9:15 ص

مرآة البحرين: وافق مجلس النواب أمس الثلاثاء (13 فبراير/ شباط 2018) على تشكيل لجنة تحقيق في "استيلاء الوكيل المساعد بمجلس الوزراء إبراهيم الدوسري" على أرض في الرفاع كانت مملوكة من الحكومة.

ومن بين الذين تقدموا بطلب التحقيق النائبان جمال بوحسن وخالد الشاعر، على خلفية محادثات مسربة اتهم فيها الدوسري الاثنين بالتورط في عملية اختلاسات في قطر والسعودية.

ووصف الدوسري وزير المتابعة في الديوان الملكي أحمد عطية آل خليفة بـ "الكلب" دون أن يسمه، وأشار إلى أنه يدير بعض النواب ومن بينهم رئيس المجلس أحمد الملا الذي اتهمه بالتورط في قضايا أخلاقية.

وينظر للتحقيق في ملكية الدوسري للأرض التي تم تحويلها لمجمع تجاري على أنها عقاب من الديوان الملكي.

ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من طلب وزير العدل خالد بن علي آل خليفة برفع الحصانة عن النائب أنس بوهندي وهو أحد أطراف المحادثات المسربة التي أثارت غضب النواب والديوان الملكي.