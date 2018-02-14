في الذكرى السابعة للثورة… سيارات دعائية تجوب شوارع لندن مع صور عن الاحتجاجات في البحرين

2018-02-14 - 1:31 م

مرآة البحرين: أظهرت صور بثها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي صورا لسيارات دعائية وهي تجوب شوارع وطرقات العاصمة البريطانية لندن، مع صور عن الوضع الحقوقي والسياسي في البحرين، وذلك في تزامنا مع الذكرى السابعة لانطلاق ثورة 14 فبراير.

وأظهرت صورة، مسيرة شعبية يشارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين وهم يحملون علم البحرين وقد كتب عليها "لماذا يعاقب شعب البحرين بالسجن والإعدام؟ هل بسبب مطالبه بالعدالة والحرية والديمقراطية".

فيما أظهرت صورة أخرى لبحرينية وهي تتظاهر أمام قوات الأمن، وقد كتب عليها "أنقذوا شعب البحرين من القمع والتعذيب والاستبداد".

ووضع على الصور الضخمة على السيارات الدعائية عبارة "إرادتنا أقوى" وهي شعار الذكرى السابعة لثورة 14 فبراير.