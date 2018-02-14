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البحرين: الآلاف شاركوا في مظاهرات سلمية بمختلف مناطق البحرين عشية الذكرى السابعة لثورة 14 فبراير - صور

متظاهرون شاركوا في مسيرة سلمية بالعاصمة المنامة (الثلاثاء 13 فبراير 2018)
متظاهرون شاركوا في مسيرة سلمية بالعاصمة المنامة (الثلاثاء 13 فبراير 2018)

2018-02-14 - 1:58 م

مرآة البحرين: شارك الآلاف من المواطنين البحرينيين في مسيرات سلمية جابت شوارع معظم مناطق وقرى البحرين، عشية الذكرى السابعة لانطلاق ثورة 14 فبراير.

وكانت المعارضة بمختلف القوى والتيارات دعت للمشاركة بكثافة في فعاليات ذكرى ثورة 14 فبراير التي انطلقت عام 2011 للمطالبة بوضع حد لنفوذ أسرة آل خليفة.

وأظهرت صور بثت في وسائل التواصل الاجتماعي مشاركة الآلاف من النساء والرجال في مسيرات ليلية انطلقت في كل من "الخارجية، البلاد القديم، ودايان، السنابس، السهلة الجنوبية، المعامير، أبوقوة، توبلي، الديه، جدحفص، عالي، العكر، كرباباد، المرخ، كرانة، سار، بوري، السهلة الشمالية، العاصمة المنامة، الهملة، المقشع، القدم، المصلى، وإسكان جدحفص"

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تظاهرات الثورة2

تظاهرات الثورة3

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تظاهرات الثورة6

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