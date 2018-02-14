» أخبار
البحرين: الآلاف شاركوا في مظاهرات سلمية بمختلف مناطق البحرين عشية الذكرى السابعة لثورة 14 فبراير - صور
متظاهرون شاركوا في مسيرة سلمية بالعاصمة المنامة (الثلاثاء 13 فبراير 2018)
2018-02-14 - 1:58 م
مرآة البحرين: شارك الآلاف من المواطنين البحرينيين في مسيرات سلمية جابت شوارع معظم مناطق وقرى البحرين، عشية الذكرى السابعة لانطلاق ثورة 14 فبراير.
وكانت المعارضة بمختلف القوى والتيارات دعت للمشاركة بكثافة في فعاليات ذكرى ثورة 14 فبراير التي انطلقت عام 2011 للمطالبة بوضع حد لنفوذ أسرة آل خليفة.
وأظهرت صور بثت في وسائل التواصل الاجتماعي مشاركة الآلاف من النساء والرجال في مسيرات ليلية انطلقت في كل من "الخارجية، البلاد القديم، ودايان، السنابس، السهلة الجنوبية، المعامير، أبوقوة، توبلي، الديه، جدحفص، عالي، العكر، كرباباد، المرخ، كرانة، سار، بوري، السهلة الشمالية، العاصمة المنامة، الهملة، المقشع، القدم، المصلى، وإسكان جدحفص"
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2018-02-14في الذكرى السابعة للثورة… سيارات دعائية تجوب شوارع لندن مع صور عن الاحتجاجات في البحرين
- 2018-02-14البرلمان وافق على تشكيل لجنة تحقيق في ملكية إبراهيم الدوسري لمجمع الريم
- 2018-02-14المعارضة البحرينية ستفصح عن مشروع سياسي وطني في الفترة القادمة (نائب أمين عام الوفاق)
- 2018-02-13الديهي يكشف تفاصيل جديدة عن المبادرة القطرية في 2011: حمد بن جاسم كان بمعية الملك حين اتصل بالشيخ علي سلمان
- 2018-02-13 البحرين بعد 7 أعوام: ندوة في الكونغرس الأمريكي بمناسبة ذكرى 14 فبراير
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus