البحرين تحيي الذكرى السابعة لثورة 14 فبراير

2018-02-14 - 11:00 م

مرآة البحرين: تظاهر الآلاف في البحرين الأربعاء (14 فبراير/ شباط 2018) إحياءً للذكرى السابعة لثورة 14 فبراير.

وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة سار متظاهرون داخل الحي التجاري القديم في العاصمة المنامة، والضواحي والقرى القريبة من العاصمة.

وأطلقت قوات الحكومة قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الانشطاري على المحتجين.

ورفع المتظاهرون شعارات مناوئة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي حمّلوه مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها البلاد.

وأغلقت المحال التجارية في مناطق واسعة من البلاد أبوابها إحياء للذكرى.

وتطالب المعارضة في البحرين بإجراء إصلاحات سياسية من شأنها أن تنهي استحواذ عائلة آل خليفة على السلطة.

ودخلت قوات سعودية البحرين العام 2011 لمساعدة الحكومة في طرد المعتصمين في دوار اللؤلؤة (مهد الاحتجاجات) ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات واعتقال المئات ومن بينها قادة الاحتجاجات.