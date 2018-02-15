نشطاء يعتصمون أمام سفارات البحرين في لندن وبرلين وواشنطن تزامنا مع الذكرى السابعة لثورة 14 فبراير

اعتصام أمام مبنى السفارة البحرينية في واشنطن أمس - 14 فبراير 2018

2018-02-15 - 2:22 م

مرآة البحرين (خاص): اعتصم نشطاء في كل من بريطانيا، ألمانيا والولايات المتحدة أمام مباني سفارات البحرين في البلدان الثلاث، وذلك تزامنا مع الذكرى السابعة لانطلاق ثورة 14 فبراير.

وردد المعتصمون أمام سفارات البحرين في لندن وواشطن وبرلين (الأربعاء 14 فبراير/شباط 2018)، شعارات تندد باستمرار القمع، ومطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ووضع حد لنفوذ أسرة آل خليفة.

*واشنطن

*لندن

*برلين