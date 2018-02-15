مركز البحرين: إصابتان على الأقل و3 معتقلين في الذكرى السابعة لثورة 14 فبراير

2018-02-15 - 2:54 م

مرآة البحرين: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إنه تمكن من رصد إصابتان على الأقل و3 حالات اعتقال في صفوف المتظاهرين، خلال احتجاجات الذكرى السنوية السابعة لثورة 14 فبراير.

وأضاف المركز عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي إنه تمكن من رصد خروج 43 مسيرة سلمية في 33 منطقة بحرينية، تعرض 29 منها للقمع باستخدام الغازات المسيلة للدموع والرصاص الانشطاري (الشوزن).

وختم المركز بالقول أن هناك حالات اختناق تم رصدها نتيجة الاستخدام المكثف للغازات المسيلة للدموع، التي يتم استخدامها من قبل قوات الأمن بكثافة مفرطة لتفريق المتظاهرين والمحتجين.