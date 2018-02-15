2018-02-15 - 2:58 م

مرآة البحرين (خاص): حيث النائب في البرلمان التونسي عن الجبهة الشعبية، السيدة مباركة عواينية البراهمي، "ثورة البحرين المنسية" وذلك في الذكرى السابعة لانطلاقها.

ومن داخل مجلس النواب التونسي تحدثت البراهيمي قائلة "يجب أن نذكر بأن 14 فبراير هو الذكرى السابعة لانطلاق ثورة شعب البحرين الشقيق، هذه الثورة المنسية" متسائلة "لماذا نسلط الضوء على ثورة ونسلط الظلام على ثورة أخرى".

وأضافت "حري بمجلس النواب هذا الذي انبثق بعد ثورة، أن يُذَكّر بنضالات الشعوب وأن يحيي نضالات الشعوب" مشددة على أن "الشعب البحريني الشقيق ثورته ثورة سلمية مدنية جماهيرية واسعة ولكن التآمر الرسمي العربي يريد أن يغطي على هذه الثورة، ويريد أن يغطي على انتهاكات النظام الملكي العائلي في البحرين" على حد وصفها.

وختمت بالقول "أعتقد أن مثل هذا اليوم 14 فبراير، حري أن نحيي فيه أرواح شهداء شعب البحرين على طريق تحرير شعبهم من هذا النظام الفاسد، وأن ندعو هذا النظام إلى التعقل حتى لا يذهب إلى مزبلة التاريخ كما ذهب غيره من الدكتاتوريين" على حد تعبيرها.