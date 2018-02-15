مراسلون بلا حدود: البحرين جردت 7 صحفيين من الجنسية منذ اندلاع الاحتجاجات في 2011
2018-02-15 - 3:24 م
مرآة البحرين (خاص): نقلت أسوشيتد برس عن منظمة دولية لرصد وسائل الإعلام قولها إن البحرين سحبت جنسيات سبعة صحافيين ونشطاء على وسائل التّواصل الاجتماعي منذ اندلاع موجة الاحتجاجات المعارضة للحكومة منذ سبعة أعوام مضت.
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد ذكرت يوم أمس الأربعاء، في ذكرى انتفاضة العام 2011، أنّ السّلطات البحرينية استخدمت هذا النّوع من العقاب بهدف الضّغط على وسائل الإعلام لتتبع "الخط [المفروض من قبل] الحكومة". وقد جُرِّد أكثر من 550 شخصًا من جنسياتهم منذ العام 2012، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أن الحكومة البحرينية التي يقودها السّنة حاكمت عشرات النّشطاء في المملكة ذات الغالبية الشّيعية، مع وجود 15 صحافيًا وناشطا إلكترونيا حاليًا في السّجن في البحرين.
وقد أغلقت السّلطات صحيفة الوسط البحرينية المستقلة.
وصنّفت مراسلون بلا حدود البحرين في المرتبة 164 من بين 180 دولة في ما يتعلق بمؤشر حرية الصّحافة في العالم.
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