الوفاق: يوم 14 فبراير شهد 132 فعالية احتجاجية وهو أقوى من العامين الماضيين

2018-02-15 - 4:00 م

مرآة البحرين: حيت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين ما أسمته "الهبة الجماهيرية الواسعة والكبيرة والحراك السلمي المتحضر"، في الذكرى السابعة لانطلاق ثورة 14 فبراير.

وقالت الوفاق في بيان لها (الخميس 15 فبراير/شباط 2018) بأن يوم أمس شهد 132 تظاهرة واحتجاج وفعالية في مختلف محافظات ومناطق البحرين، وشهدت بعض المناطق أكثر من تظاهرة وكانت التظاهرات استمرت منذ بداية الصباح حتى المساء وبمشاركة واسعة من الرجال والنساء.

وأهابت الوفاق وفق البيان "بهذه الروح الوطنية القوية وهذا العزم الشديد" واصفة الحراك في الذكرى السابعة بأنه "أقوى من العامين الماضيين وهو ما يعكس حيوية وصلابة وإصرار البحرينيين على الاستمرار حتى تتحقق المطالب".

ووجهت الوفاق كل التحايا ورسائل التقدير لكل رجل ولكل إمرأة ولكل شاب وشابة خرجوا بكل سلمية رغم آلة القمع والبطش والتنكيل للتعبير عن رأيهم في ضرورة التحول الديمقراطي وبناء دولة العدالة والقانون وتحقق المطالَب المشروعة والعادلة لشعب البحرين.

وأكدت الوفاق أن "هذا الإصرار والمشاركة الواسعة تعكس حجم وتصاعد الأزمة والانتهاكات والظلم بدءاً من حرارة دماء الشهداء والذي شهد العام المنصرم ارتقاء عدد كبير من الشهداء الأبطال سواء بالإعدامات أو بالقتل في الشوارع أو تحت التعذيب وسوء المعاملة في السجون، واستمرار الحصار والإقامة الجبرية لآية الله الشيخ عيسى قاسم وهو أب الشعب وسنده، واستمرار التعذيب الوحشي والممنهج ضد النشطاء والشباب الذين يعتقلون بشكل يومي، وتقديم زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان للمحاكمة، واستمرار الظلم والاضطهاد الطائفي والقمع والكبت لحرية الرأي والتعبير، مع بقاء المطالب بدون استجابة وهو المحرك الأساس وسوف يستمر ما دامت المطالب لم تتحقق" وفق البيان.

واكدت الوفاق استمرار الحراك المطلبي السلمي بمشاركة الغالبية من شعب البحرين دون توقف حتى تتحقق المطالَب المشروعة