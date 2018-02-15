أ.ف.ب: احتجاجات في البحرين في الذكرى السابعة للانتفاضة

2018-02-15 - 11:33 م

مرآة البحرين: ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن عشرات المحتجين الشّيعة نزلوا يوم [أمس] الأربعاء إلى الشوارع في البحرين لإحياء الذكرى السّابعة للانتفاضة المستمدة من الربيع العربي، وفقًا لشهود، الذين أفادوا عن وقوع مواجهات بين المتظاهرين والشرطة.

وقال الشّهود إن المتظاهرين، بمن فيهم الكثير من النساء، هتفوا بشعارات مناهضة للنّظام، وحيوا "ضحايا القمع" القابعين في سجون الدولة الخليجية.

وقد أطلقت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق التّظاهرات في عدد من القرى، في حين تم نشر التّعزيزات في جميع أرجاء البلاد لمنع المحتجين من إغلاق الطرقات.

وقد أشارت مراسلون بلا حدود في بيان لها يوم أمس الأربعاء إلى أنّ سبعة صحافيين بحرينيين جُرِّدوا من جنسياتهم منذ بدء الحراك.

وبموجب قانون الجنسية البحريني، الذي تم تعديله بعد اندلاع الاحتجاجات، يمكن تجريد الأشخاص الذين يشاركون في أعمال تُعتَبَر مناهضة للدولة، من جنسيتهم.

وقد جرّدت مملكة البحرين مئات المواطنين من جنسيتهم، ورحّلهم في بعض الحالات إلى العراق، كما سجنت عشرات النّشطاء ورجال الدّين البارزين في الأعوام السّبعة الماضية.

الجدير ذكره أن مملكة البحرين، الواقعة بين السعودية السنية، وإيران الشّيعية، تعرضت لاهتزاز شديد، بعد أن قمعت قوات الأمن حركة الاحتجاجات في العام 2011، والتي كانت تطالب بملكية دستورية، ورئيس وزراء منتخب.

وتتهم المنامة البحرين بدعم الاحتجاجات ومحاولة الإطاحة بالنّظام الملكي، غير أن إيران تنفي تورطها [في ذلك].

والبحرين موطن للأسطول الخامس الأميركي ولقاعدة بحرية بريطانية ما تزال قيد الإنشاء.