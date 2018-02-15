عريضة موقعة من 15 ألف شخص تدعو «تيريزا ماي» إلى التدخل لمنع إعدام محمد رمضان

زوجة محمد رمضان (وسط) ترفع صورته في رسالة مصورة طالبت فيها الملك بعدم المصادقة على إعدامه

2018-02-15 - 11:42 م

مرآة البحرين: دعت منظمة ريبريف البريطانية إلى التوقيع على عريضة على الإنترنت لمطالبة الحكومة البريطانية بوقف مساعدتها لنظام الإعدام في البحرين واتخاذ خطوات [ملموسة] لمنع إعدام محمد رمضان.

وجاء في النص المرافق للعريضة إن رمضان كان شرطيا، وهو وأب لثلاثة أطفال، عُذّب وحُكِم عليه بالإعدام بسبب مشاركته في تظاهرة مطالبة بالديمقراطية.

وقد أمنت حكومة المملكة المتحدة 5 ملايين جنيه إسترليني للنّظام [البحريني]، ما جعل أحكام الإعدام وعمليات تنفيذها في البحرين أمرًا ممكنًا -فدرّبت رجال الشّرطة والمدعين العامين وحتى حراس السجون التي يقبع فيها المحكومون بالإعدام.

وطالبت المنظمة بمنع البحرين من تنفيذ الإعدام بحق معارضيها السّياسيين، داعين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى وقف مساعدة نظام الإعدام في البحرين ومطالبة الحكومة البحرينية بوقف إعدام محمد رمضان وآخرين يواجهون تنفيذ حكم الإعدام [بحقهم] بعد محاكمات غير عادلة.

وقد بلغ عدد التوقيعات على العريضة 15508 توقيعًا.

الجدير ذكره أن رمضان أُلقِي القبض عليه في مطار البحرين الدولي، حيث كان يعمل كشرطي، واتُّهِم بالتورط في هجوم على رجال شرطة آخرين، على الرّغم من عدم وجود أدلة كافية تثبت تورطه، وقد اعتُقِل انتقامًا من مشاركته في تظاهرات سلمية مؤيدة للديمقراطية.

وتعرض بعد اعتقاله للتعذيب الوحشي بهدف إجباره على التوقيع على اعترافات كاذبة، وحُكِم عليه بالإعدام على خلفية اعترافات انتُزِعت منه أثناء التعذيب. وقد استنفد جميع الطعون القانونية التي تحق له، ومن الممكن تنفيذ حكم الإعدام بحقه في أي وقت.



