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وزير الدفاع الأمريكي يتهم إيران بالوقوف خلف الاحتجاجات في البحرين
2018-02-16 - 1:47 م
مرآة البحرين: اتهم وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إيران بالوقوف خلف الاحتجاجات في البحرين، وأزمات أخرى في المنطقة.
وقال ماتيس في تصريح لقناة العربية السعودية على هامش اجتماع حلف الشمال الأطلسي ببروكسل أن "إيران ضالعة في أزمات اليمن وسوريا ولبنان والبحرين والعراق"، على حد قوله.
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