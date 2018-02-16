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السجن 6 أشهر لمتهم بصفع شرطي في سجن الحوض الجاف
2018-02-16 - 1:49 م
مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس موقوف بالحوض الجاف 6 أشهر بتهمة صفع شرطي على وجهه أثناء أحداث شغب في السجن.
وتزعم السلطات أن المتهم قام بالتعدي على شرطي حيث كان موجودا بالقرب من أحد العنابر وسمع أحد الموقوفين يصرخ على زملائه الموقوفين، قائلا أن الشرطي قام بضربه، وطلب منهم الخروج من العنبر للاحتجاج، وبالفعل استجاب الموقوفون وخرجوا من العنبر، بينما قام المتهم بدفع الشرطي وصفعه على وجهه.
أسندت النيابة العامة الى المتهم أنه في 17 مارس/آذار 2017 بدائرة أمن محافظة المحرق، اعتدى على سلامة جسم الشرطي أول وهو من قوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية وذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته بأن قام بصفعه، وقضت المحكمة بحبسه 6 أشهر عما أسند إليه.
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