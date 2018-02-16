منتدى البحرين يقول إنه رصد 145 انتهاكا في الذكرى السابعة لـ 14 فبراير

2018-02-16 - 1:51 م

مرآة البحرين: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنَّه تم رصد 145 انتهاكا لحقوق الإنسان في يوم واحد وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية لـ 14 فبراير/شباط.

وأضاف في بيان له (الجمعة 16 فبراير/شباط 2018) إن الانتهاكات توزعت بين الاعتقالات التعسفية، وقمع الاحتجاجات السلمية، والاختفاء القسري، وتقييد حرية التنقل، والمداهمات للمنازل والمنشآت السكنية والمناطق، والمحاكمات غير العادلة، ومصادرة أو إتلاف الممتلكات، وخطاب كراهية في الصحافة الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنَّ البحرين شهدت أكثر من 100 فعالية احتجاجية في 40 منطقة، توزعت بين 66 تجمع سلمي، وعشرات الفعاليات الاحتجاجية منوعة مثل: إغلاق المحلات التجارية، وإطفاء الأنوار، أمسية دعائية وغيرها، فيما تعرض 17 تجمع سلمي للقمع المفرط، ما تسبب بوقوع 10 إصابات، بينها 9 إصابات جراء استخدام الرصاص الانشطاري (الشوزن) المحرم دوليا في منطقة أبوصيبع، وسترة والمصلى والديه، وحالة اختناق واحدة في منطقة الديه.

وأكمل: تم رصد 59 مداهمة مخالفة للمساكن الخاصة والمرافق العامة، بالإضافة إلى تعمد منتسبي الأجهزة الأمنية مداهمة المناطق بصورة يراد منها نشر الرعب، موضحا بأنّه تم رصد 3 حالات مصادرة للمتلكات من قبل السلطات الأمنية، وحالة واحد لإتلاف الممتلكات، يضاف إلى ذلك استمرار الحصار الأمني على منطقة الدراز لليوم (605) منذ 20 يونيو/ حزيران 2016، وكما استمرت السلطات في فرض الإقامة الجبرية منذ 23 مايو/آيار 2017 على منزل زعيم الطائفة الشيعية في البحرين آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم لليوم (267) بدون حكم قضائي أو قرار اداري.

وفي ختام البيان أوضح المنتدى بأنّه تم رصد 31 مادة اعلامية ورسائل تحرض أو تساعد في التحريض على الكراهية، وذلك عبر 5 مقالات في جريدة الوطن البحرينية وأخبار الخليج، و26 تغريدة في مواقع التواصل الاجتماعي.