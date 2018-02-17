2018-02-17 - 1:24 م

مرآة البحرين: حذر أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، من خطر التغيير الديمغرافي في البحرين عبر سياسة التجنيس الواسعة التي تنتهجها السلطات البحرينية، مشددا على وقوفه إلى جانب الشعب البحريني ومطالبه، وذلك في الذكرى السابعة لانطلاق ثورة 14 فبراير.

وفي كلمة له أمام حشد من المناصرين بمجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبية لبيروت، ذكّر السيد نصرالله بصمود الشعب البحريني وتحديه للسلطات على الرغم من تواجد آية الله الشيخ عيسى قاسم تحت الإقامة الجبرية، ووجود العلماء والرموز وآلاف الشباب في السجن، مشيرا إلى أن "المظاهرات لم تتوقف، وأنا أقول لكم أن هذا الشعب لم يتوقف لا بعد 7 سنين ولا 8 سنين ولا 10 سنين، وهو مصر على مطالبه المحقة".

ولفت السيد نصرالله إلى أمر "خطير جدا" وهو مشروع التغيير الديمغرافي الذي يجري في البحرين والذي هو أشبه "بالمشروع الإسرائيلي".

وأضاف إن البحرين هي البلد الوحيد في العالم الذي يعاقب بسحب الجنسية من أهل البحرين الأصليين، فيما يقوم بتجنيس الناس من كل العالم، "والمصيبة أن الحكومة والسلطة التي تسحب الجنسية من البحرينيين الأصليين هم ليسوا بحرينيين أصليين، بل جيء بهم إلى البحرين ليحكموها".

وجدد السيد نصرالله في ختام حديثه عن البحرين وقوفه إلى جانب الشعب البحريني المظلوم والمضطهد ومساندته لهم.