"العمل" رفضت 200 طلبا لجمع المال بين مارس 2015 ونوفمبر 2017

2018-02-17 - 1:35 م

مرآة البحرين: قال وزير العمل جميل حميدان إن تراخيص جمع المال للجمعيات والمؤسسات الخيرية بلغت في الفترة من مارس 2015 حتى 30 نوفمبر 2017 ما مجموعه 623 طلبا مستوفى، والمقبولة منها بلغت 389 طلبا، والمرفوضة 200 طلبا، والتي قيد الدراسة 34 طلبا.

وأضاف في رده على سؤال نيابي إنه بعد صدور المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية رقم 47 لسنة 2014، رصدت الإدارة المعنية بهذا التطبيق بالوزارة بعض الشكاوى التي تقدمت بها بعض الجمعيات الأهلية.