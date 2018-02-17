النيابة تأمر بحبس علي البنعلي في قضية احتيال جديدة
2018-02-17 - 1:38 م
مرآة البحرين: أمرت النيابة العامة بحبس النقابي علي البنعلي، في قضية احتيال جديدة، بعد بلاغات مقدمة من مواطنين يتهمونه بالاستيلاء على مبالغ طائلة منهم وتوقيعهم على سندات مديونية مقابل الحصول على سبائك ذهبية لبيعها لصالحهم.
قال المبلغون إن علي البنعلي والذي يمتلك مؤسسة لبيع الأدوات الكهربائية بالتقسيط كان يعرض على كل منهم سبائك ذهبية، ويطلب منهم بيعها بطريقتهم الخاصة والاستفادة من المبلغ المتحصل من عملية البيع، وفي المقابل يوقعهم على سند مديونية يفوق 15 ألف دينار، وأنه أوهمهم بأن السبيكة قيمتها كبيرة، لكنهم صدموا عندما اكتشفوا أن قيمة السبيكة الواحدة تتراوح بين 2000 و3000 دينار، أي أنهم وقعوا مديونية تفوق ما حصلوا عليه بكثير.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات، واستدعت البنعلي للتحقيق بهذه الواقعة ومواجهته بهذه الاتهامات، وأمرت بحبسه على ذمة القضية بعد أن وجهت إليه بصورة مبدئية تهمة الاحتيال، ومازالت التحقيقات جارية.
يذكر أن المحاكم قد شهدت عديدا من القضايا المتعلقة بالبنعلي الذي كان يبيع الأجهزة والأدوات الكهربائية بالتقسيط ويقوم بالحصول على توقيعات الزبائن على مديونيات تفوق أضعاف قيمة البضائع التي اشتروها.
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