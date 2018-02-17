الإفراج عن رجل الدين الشيعي السيد عدنان هاشم بعد 3 أسابيع من اعتقاله

2018-02-17 - 1:45 م

مرآة البحرين: أفرجت السلطات الأمنية (السبت 17 فبراير/شباط 2018) عن رجل الدين الشيعي السيد عدنان سيد هاشم من بلدة الدراز، وذلك بعد أكثر من 3 أسابيع على اعتقاله.

وكانت السلطات اعتقلت سيد عدنان هاشم في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد مداهمة منزله فجرا، واقتادته لجهة مجهولة، ولم يعرف طبيعة التهم التي وجهت له.

وأظهرت صور بثها نشطاء تواجد سيد عدنان هاشم في منزله، وهو يستقبل المواطنين الذين قدموا لتهنئته بمناسبة الإفراج عنه.