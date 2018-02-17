» أخبار
الإفراج عن رجل الدين الشيعي السيد عدنان هاشم بعد 3 أسابيع من اعتقاله
2018-02-17 - 1:45 م
مرآة البحرين: أفرجت السلطات الأمنية (السبت 17 فبراير/شباط 2018) عن رجل الدين الشيعي السيد عدنان سيد هاشم من بلدة الدراز، وذلك بعد أكثر من 3 أسابيع على اعتقاله.
وكانت السلطات اعتقلت سيد عدنان هاشم في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد مداهمة منزله فجرا، واقتادته لجهة مجهولة، ولم يعرف طبيعة التهم التي وجهت له.
وأظهرت صور بثها نشطاء تواجد سيد عدنان هاشم في منزله، وهو يستقبل المواطنين الذين قدموا لتهنئته بمناسبة الإفراج عنه.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2018-02-17خارجية النواب تتراجع عن تجريم تصوير الحوادث المرورية
- 2018-02-17مقترح من 4 نواب بمنع نقاش مواد القوانين "لإنجاز المقترحات بقوانين بأسرع وقت ممكن"
- 2018-02-17النيابة تأمر بحبس علي البنعلي في قضية احتيال جديدة
- 2018-02-17"العمل" رفضت 200 طلبا لجمع المال بين مارس 2015 ونوفمبر 2017
- 2018-02-16منتدى البحرين يقول إنه رصد 145 انتهاكا في الذكرى السابعة لـ 14 فبراير
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus