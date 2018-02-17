» أخبار

الإفراج عن رجل الدين الشيعي السيد عدنان هاشم بعد 3 أسابيع من اعتقاله

2018-02-17 - 1:45 م

مرآة البحرين: أفرجت السلطات الأمنية (السبت 17 فبراير/شباط 2018) عن رجل الدين الشيعي السيد عدنان سيد هاشم من بلدة الدراز، وذلك بعد أكثر من 3 أسابيع على اعتقاله.

وكانت السلطات اعتقلت سيد عدنان هاشم في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد مداهمة منزله فجرا، واقتادته لجهة مجهولة، ولم يعرف طبيعة التهم التي وجهت له.

وأظهرت صور بثها نشطاء تواجد سيد عدنان هاشم في منزله، وهو يستقبل المواطنين الذين قدموا لتهنئته بمناسبة الإفراج عنه.

السيد عدنان هاشم2

السيد عدنان هاشم3

السيد عدنان هاشم4

اقرأ أيضا
المزيد...
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus