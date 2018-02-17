خارجية النواب تتراجع عن تجريم تصوير الحوادث المرورية

2018-02-17 - 2:01 م

مرآة البحرين: تراجعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عن قرارها السابق بتجريم تصوير الحوادث المرورية، وأوصت في تقرير جديدٍ لها برفض مشروع القانون.

ومن المزمع أن يناقش النواب للمرّة الرابعة في جلستهم المقبلة مشروع القانون، والذي يقضي بمعاقبة من يقوم بتصوير حادث مروري ونشره بأية وسيلة إلكترونية أو غيرها، ويستثنى من ذلك قائد المركبة المتسببة في الحادث وركابها ووسائل الإعلام المرخص لها بتغطية الحادث.