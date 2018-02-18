الزعبي: الشركات المستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا هي شركات هندية وباكستانية

2018-02-18 - 1:27 م

مرآة البحرين: قال رئيس غرفة التجارة الأمريكية في البحرين قيس الزعبي على أن الجانب الأمريكي يعمل على تفعيل كافة بنود اتفاقية التجارة الحرة مع البحرين لتحقيق اكبر فرص الاستفادة منها للبلدين، مستبعدًا تمامًا أن تكون اتفاقية البحرين ضمن الاتفاقيات التي تتطلع الادارة الامريكية لإعادة النظر ببعض بنودها أو إلغائها.

وأشار الزعبي في حـــــوار في صحيفة الأيام، إلى أن الغرفة تعمل على دعم وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيات الخضراء والطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن رغم تضاعف ميزان التبادل التجاري بين البلدين منذ توقيع الاتفاقية، إلا أن لا زال هناك فرص أمام الأعمال الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزايا الاتفاقية لم يتم استغلالها.

وقدر الزعبي تأثير انتهاء فترة الإعفاء -أول عشرة أعوام من الاتفاقية- أمام صناعة المنسوجات على حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والبحرين بالضيئل جدًا، مشددًا على أن فترة الإعفاء كانت تتعلق بجزء صغير من صناعة المنسوجات.

وكشف الزعبي على أن الغرفة تعمل حاليًا على جذب مستثمرين من الصين لتكون البحرين بوابتهم نحو الأسواق الأمريكية، معتبرًا أن أكثر الشركات الأجنبية التي استفادت من الاتفاقية للدخول إلى الأسواق الأمريكية هي شركات هندية وباكستانية متخصصة بصناعة الملابس.