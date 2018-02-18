استشهاد 3 شبان مطلوبين أمنيا للسلطات البحرينية غرقا في عرض البحر وفقدان رابع

2018-02-18 - 6:08 م

مرآة البحرين: استشهد 3 نشطاء بحرينيين مطلوبين للسلطات الأمنية في البحرين في عرض البحر بينما كانوا ينوون الفرار إلى إيران فيما ما يزال شخص رابع مفقود كان بصحبتهم.

وأكدت مصادر من المعارضة استشهادهم غرقاً في المياه الإقليمية القريبة من إيران في ظروف غامضة لم تتضح ملابساتها بعد. في الوقت الذي قالت السلطات البحرينية إنها لم تتلق أي بلاغ عن مفقودين في البحر.

وصرح اللواء ركن بحري علاء سيادي، قائد خفر السواحل أنه "تم رصد ومتابعة ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص وفاة أربعة أشخاص وآخر مفقود في المياه الإقليمية الإيرانية"، موضحا "أن قيادة خفر السواحل لم تتلق أي بلاغ بشأن مفقودين في البحر". وأشار سيادي إلى أنه "يجري متابعة الأمر للوقوف على ملابساته وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية".

هذا ولم يصدر بيان رسميّ بعد من السلطات الإيرانيّة حول الحادث. وأكد رجل الدين البحريني المسقطة جنسيته الشيخ محمد خوجستة إنه "لا توجد معلومات عن إصابتهم بطلق ناريّ كما لا توجد هناك آثار دماء. ولكن هناك آثار طلقات نارية على الزورق حوالي 30 طلقة".

وقال بيان صادر عن اللجنة الإعلامية لشباب بلدة كرباباد إن "الحادث وقع يوم الأربعاء 7 فبراير/ شباط 2018). وأشار إلى أن الشهداء هم: سيد قاسم خليل درويش (23 عاما)، ميثم علي إبراهيم (22 عاما)، سيد محمود عادل كاظم (22 عاما). أما المفقود فهو حسن علي عباس البحراني (25 عاماً).

هذا ولا يمكن التأكد من مدى دقة هذه المعلومات من مصدر مستقل.