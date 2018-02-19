رئيس الوزراء خلال استقباله عددا من المسؤولين في حكومته

2018-02-19 - 1:44 ص

مرآة البحرين: انتقد رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة الأحد (18 فبراير/ شباط 2018) إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، وقال إنها تنشر الفتنة بين المواطنين.

ونقل النائب السابق محمد خالد عن رئيس الوزراء قوله خلال مجلسه الأسبوعي "وضعناها (إدارة الجرائم الإلكترونية) لتحافظ على الناس فإذا فيها أناس يأتي منهم الخطأ ونشر الفتنة بين الناس".

وشهد المجلس الأسبوعي حضور الوكيل المساعد بمجلس الوزراء إبراهيم الدوسري للمرة الثانية منذ رفع قضية بحقه على خلفية تسريب محادثات بينه وبين النائب أنس بوهندي.

التسريبات، التي هاجم فيها الدوسري وزير المتابعة في الديوان الملكي أحمد عطية الله ونواب بينهم رئيس المجلس أحمد الملا، أثارت حفيظة الديوان الملكي.

ويواجه الدوسري لجنة تحقيق برلمانية في ملكيته لمجمع الريم بالرفاع على خلفية تلك التسريبات. وبحسب نواب فإن الأرض التي أقام الدوسري فوقها المجنع تعود للحكومة.