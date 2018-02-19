ملك البحرين يلتقي رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي

ملك البحرين استقبل رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي (بنا)

2018-02-19 - 6:00 ص

مرآة البحرين: التقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الأحد (18 فبراير/ شباط 2018) رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ريتشارد بور.

وقالت وكالة أنباء البحرين إن حمد بن عيسى نوّه بـ "الجهود الأمريكية في حفظ الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي".

وتستضيف البحرين الأسطول الخامس الأمريكي. وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا مع قدوم الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض.

وكان ترامب قد أكد للعاهل البحريني خلال لقاء على هامش قمة الرياض مايو/ أيار 2017 "أن العلاقات بين البلدين لن تشهد توترا".

وعلّقت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما صفقة مقالات للبحرين لدفعها على تحسين أوضاع حقوق الإنسان، غير أن الإدارة الحالية مضت في الصفقة.