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"التنمية" تلزم المنظمات الأهلية بالرجوع لها بشأن عروض السفارات الأجنبية
وزارة العمل
2018-02-19 - 6:16 ص
مرآة البحرين: أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إلزام المنظمات الأهلية الرجوع إلى الوزارة في كافة العروض التي تقدم إليهم من السفارات والجهات الأجنبية.
وذكرت الوزارة أن في تعمية أن "أن القرار جاء تفعيلًا لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن تكليف وزارة الخارجية بأن تكون هي الجهة الوحيدة المختصة باستلام عروض السفارات والبعثات الأجنبية".
وكانت وزارة الصحة قد أصدرت قرارا يحظر على جميع الموظفين قبول البعثات والمنح والدورات الدراسية أو التدريبية التي تقدمها أي من السفارات العاملة في البحرين.
وتسعى الحكومة البحرينية إلى فرض المزيد من القيود على الاستفادة من بعثات السفارات الأجنبية، وإخضاعها لإشراف جهات رسمية بهدف تحديد الأشخاص المستفيدين.
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