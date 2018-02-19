100 ألف هندي يعملون في قطاع الخدمات المصرفية والطب والإدارة في البحرين (صحيفة هندية)
2018-02-19 - 6:35 ص
مرآة البحرين: ذكرت صحيفة هندية إن عدد العمال الهنود في البحرين بلغ العام 2014 أكثر من 350 ألف بعد أن كان في العام 2000 في حدود 90 ألف عامل ما يعني أنه تضاعف 4 مرات.
وبحسب الأرقام التي أعلنتها الصحيفة فإن نحو 105 آلاف هندي يعملون في قطاعات خدمية.
وذكرت صحيفة The Statesman الهندية أن الأسيويين يشكلّون 45.5 % من عدد سكان البحرين، ما يضعهم في المرتبة الثانية من حيث العدد، بعد البحرينيين، الذين يشكلون 46 % من عدد السكان.
الصحيفة قالت إن نسبة العمالة غير الماهرة من العمال الهنود تبلغ نحو 70 %، فيما يعمل 30 % منهم (105 آلاف) في مجالات الخدمات المصرفية والطب والإدارة وغيرها.
وارتفعت نسبة البطالة بين الجامعيين البحرينيين بعد زيادة اعتماد القطاعين الحكومي والخاص على العمّال الأجانب في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي سعت لوضع حد لاستفراد عائلة آل خليفة بالسلطة.
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