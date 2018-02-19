كيري: الملك السعودي الراحل طلب منا قصف إيران

2018-02-19 - 7:29 ص

مرآة البحرين: قال وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري خلال جلسة في مؤتمر الأمن بميونيخ في ألمانيا، إن الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز طلب أن تقصف الولايات المتحدة إيران.

وأضاف كيري أن الملك عبد الله قال له شخصيا "إن الشيء الوحيد الذي تفعله مع إيران هو ضربها"، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى سبتمبر/أيلول 2013 إثر تصاعد القلق لدى عدد من دول المنطقة تجاه برنامج إيران النووي.

وذكر كيري في كلمته بمؤتمر ميونيخ أن واشنطن ردت حينها بأن طهران بدأت تخصيب الوقود النووي بالفعل، وأن الضربة العسكرية لن توقف هذا التطوير، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك هو الآخر طالبه في الفترة نفسها بضرب إيران حين كانت الأخيرة على بعد شهرين من استكمال دورة الوقود النووي