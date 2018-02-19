» أخبار
البحرين: حكم نهائي بإغلاق جمعية الوفاق
2018-02-19 - 11:50 ص
مرآة البحرين: قضت محكمة التمييز (الإثنين 19 فبراير/شباط 2018) بتأييد إغلاق جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين.
ورفضت المحكمة في جلستها اليوم الاستئنافين الذين تقدم بهما كلا من جمعية الوفاق (مدعى عليها)، ووزارة العدل (المدعي)، على الحكم الصادر بإغلاق الجمعية وتصفية أموالها.
وقضت المحكمة في أحد بنود الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بمصاريف الدعوى و100 دينار أتعاب محاماة.
وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما ألزمت الطاعنين بالمصاريف.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2018-02-19مقترح نيابي بمنح إجازة رسمية في 14 فبراير
- 2018-02-19وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يلتقي الملك وولي العهد ويزور مقر قيادة الجيش
- 2018-02-19البحرين: تأجيل محاكمة زعيم المعارضة حتى 1 مارس لتقديم قرص المكالمة الهاتفية
- 2018-02-19100 ألف هندي يعملون في قطاع الخدمات المصرفية والطب والإدارة في البحرين (صحيفة هندية)
- 2018-02-19"التنمية" تلزم المنظمات الأهلية بالرجوع لها بشأن عروض السفارات الأجنبية
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus