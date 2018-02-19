البحرين: حكم نهائي بإغلاق جمعية الوفاق

2018-02-19 - 11:50 ص

مرآة البحرين: قضت محكمة التمييز (الإثنين 19 فبراير/شباط 2018) بتأييد إغلاق جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين.

ورفضت المحكمة في جلستها اليوم الاستئنافين الذين تقدم بهما كلا من جمعية الوفاق (مدعى عليها)، ووزارة العدل (المدعي)، على الحكم الصادر بإغلاق الجمعية وتصفية أموالها.

وقضت المحكمة في أحد بنود الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بمصاريف الدعوى و100 دينار أتعاب محاماة.

وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما ألزمت الطاعنين بالمصاريف.