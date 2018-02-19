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البحرين: تأجيل محاكمة زعيم المعارضة حتى 1 مارس لتقديم قرص المكالمة الهاتفية
2018-02-19 - 11:52 ص
مرآة البحرين: أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة (الإثنين 19 فبراير/شباط 2018) محاكمة زعيم المعارضة وأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، والقياديين الوفاقيين الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود، في قضية "التخابر مع قطر" حتى 1 مارس/آذار 2018.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة حتى مطلع مارس "لتقديم قرص المكالمة الهاتفية" وفق ما أكدت زوجته علياء رضي.
ويحاكم الشيخ علي سلمان والقياديين الوفاقيين الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود بتهمة "التخابر مع قطر" على خلفية اتصالات مع قيادات قطرية في فبراير/شباط ومارس/آذار 2011، إبان المبادرة الأمريكية القطرية لاحتواء الاحتجاجات الواسعة في البلاد.
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