وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يلتقي الملك وولي العهد ويزور مقر قيادة الجيش

2018-02-19 - 12:45 م

مرآة البحرين: وصل وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى البحرين، حيث التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، فيما كان لافتا أنه التقى سلمان بن حمد في مقر قيادة الجيش بحضور قائد الجيش ووزير الخارجية.

وقال بيان رسمي من وكالة أنباء البحرين أن رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ريتشارد بور، ووفد من أعضاء مجلس الشيوخ التقى ملك البحرين حمد بن عيسى في قصر الصخير.

وأشاد ملك البحرين خلال استقباله للوفد الأمريكي بـ "الدور الفاعل الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية وجهودها في حفظ الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي".

وفي سياق متصل زار الوفد الأمريكي مقر القيادة العامة للجيش، وكان في استقباله ولي عهد البحرين سلمان بن حمد، إلى جانب قائد الجيش المشير خليفة بن أحمد، ووزير الخارجية خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن ولي العهد تأكيده على ضرورة الاستمرار في التصدي بشكل حازم لكافة مظاهر الإرهاب والفكر المتشدد.

ولي عهد البحرين خلال لقائه الوفد الأمريكي في مقر قيادة الجيش بحضور المشير ووزير الخارجية