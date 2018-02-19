مقترح نيابي بمنح إجازة رسمية في 14 فبراير

2018-02-19 - 12:51 م

مرآة البحرين: تقدم نائب في البرلمان باقتراح برغبة، لاعتبار يوم 14 فبراير من كل عام إجازة رسمية، بمناسبة ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني.

وقال النائب ذياب النعيمي إن المقترح يأتي لأهمية ميثاق العمل الوطني الذي هو "نواة المشروع الإصلاحي" للملك.

ويصادف يوم 14 فبراير أيضا، يوم اندلاع أكبر احتجاجات مرت على تاريخ البحرين، في العام 2011، والتي شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين للمطالبة بوضع حد لنفوذ أسرة آل خليفة والتداول السلمي للسلطة.

وفي كل عام تشهد البحرين احتجاجات واسعة ومواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في يوم 14 فبراير.