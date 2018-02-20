قارب الشهداء الأربعة تم العثور عليه مسروقا من دون المحرك والأدوات (الشيخ الدقاق)
2018-02-20 - 4:01 ص
مرآة البحرين: لم يستبعد الشيخ عبدالله الدقاق أن يكون الشهداء الأربعة قد تعرضوا لهجوم من قبل قوات بحرينية أو قراصنة كانوا داخل المياه الإيرانية، مبينا أن القارب تم العثور عليه مسروقا من دون المحرك والأدوات التي كانت به.
وقال الدقاق (يقيم في إيران) إن الشهداء الأربعة خرجوا من البحرين في قارب (7 فبراير/ شباط 2018)، وقد وجد قاربهم في عرض البحر بعد 3 أيام وأول الجثامين تم العثور عليه بعد 7 أيام.
وفي الوقت الذي أكد فيه وقوع الحادثة في المياه الإقليمية الدولية، استبعد الدقاق فرضية تعرض القارب لهجوم من خفر السواحل الإيرانية.
وأشار إلى أن السلطات الإيرانية باشرت عمليات البحث منذ أول يوم غير أنها لم تجدهم، مضيفا أنها وجدت القارب بعد 3 أيام مسروقا ومن دون المحرك والأدوات التي كانت به.
ورجّح الدقاق أن يكون القارب تعرض لهجوم من قبل السلطات البحرينية أو من قبل قراصنة كانوا داخل المياه الإيرانية.
وأكد أنه تم انتشال جثامين 3 شهداء فيما لا يزال البحث مستمر عن الجثمان الرابع.
وذكر الدقاق أن الشهداء فروا من البحرين نتيجة التعذيب القاسي الذي تعرضوا له في السجون.
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