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المتضررون من حريق بوري لم يحصلوا على التعويضات التي وعدت بها الحكومة حتى الآن

وزير الأشغال عصام خلف في بوري (بنا)
وزير الأشغال عصام خلف في بوري (بنا)

2018-02-20 - 5:42 ص

مرآة البحرين: أكد مجلس بلدي الشمالية أن المتضررين من حريق بوري لم تصرف لهم التعويضات التي وعدت بها الحكومة على الرغم من مرور 3 أشهر عن الحادثة.

عضو المجلس البلدي وصفت الوعود الحكومية بـ "الشو الإعلامي".

وكان ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة قد وجّه لتعويض الأهالي المتضررين من الحريق الذي اندلع جراء انفجار خط للأنابيب ادعت الحكومة لاحقا أن العمل كان مدبرا.

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