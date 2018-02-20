جامعة بريطانية تفتتح في البحرين العام الجاري

2018-02-20 - 12:00 م

مرآة البحرين: قال موقع مانشستر الإخباري إنّ البحرين ستشهد افتتاح جامعة جديدة تحت اسم "الجامعة البريطانية في البحرين" في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك بالشراكة مع جامعة سالفورد البريطانية.

وأشار إلى أنّ "الجامعة البريطانية في البحرين" ستقدم مجموعة جديدة من البرامج الجامعية في حرم جامعي جديد، سيستقبل الدفعة الأولى من الطلاب في سبتمبر/أيلول 2018.

ولفت الموقع إلى أنّ من أهداف جامعة سالفورد تنمية جمهورها الدولي، وأنها ستقدم برامج في الهندسة وعلوم الحاسوب وإدارة الأعمال. وقال إنّ الحكومة البحرينة والشركات الخاصة حددوا نقصًا في بعض المهارات في البلاد والمنطقة، وإنّ هذه البرامج التعليمية صُمِّمت خصيصًا لملء هذه الفجوات وتهدف إلى التنمية في الاقتصاد المحلي والإقليمي.

يأتي هذا الإعلان في ظل تدهور كبير في أوضاع مؤسسات التعليم العالي الخاصة في البحرين، وسط إيقاف أكثر من 120 برنامجا أكاديميا في الجامعات الخاصة بقرارات من مجلس التعليم العالي منذ 2009، وتوجيه إنذارات متعددة لمجموعة منها، بسبب ارتكاب مخالفات بينها قضايا تزوير، في حين أغلقت أكثر من جامعة لأسباب مختلفة.

وهناك 10 جامعات خاصة في البحرين و 3 حكومية.

وتزداد العلاقات البحرينية البريطانية قوة مع دعم لندن المستمر للنظام الملكي، رغم الانتقادات الدولية لسجله في حقوق الإنسان، وتقدّم المنامة تسهيلات كبيرة أمام السوق البريطانية، كما أنّها ستستضيف قاعدة عسكرية دائمة هي الأولى للمملكة المتحدة في الخليج منذ انسحابها العسكري منه بداية السبعينات.