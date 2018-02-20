مجلس النواب يصوت على مقترح بقانون يمنع أعضاء وقيادات الوفاق ووعد وأمل من الترشح للانتخابات البرلمانية

2018-02-20 - 1:51 م

مرآة البحرين: وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2018 على مقترح بقانون يمنع أعضاء وقيادات جمعيات الوفاق ووعد وأمل من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة المزمع عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري.

وينص المقترح على منع الترشح لمجلس النواب لكل من: المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى إن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره، والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية مدة تزيد على ستة أشهر حتى إن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، وقيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين، المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها، وكل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب.

وكان قد تقدم بالاقتراح النواب عبدالرحمن بومجيد وخالد الشاعر ومحمد الجودر وحمد الدوسري وجمال بوحسن، قائلين أن هذا الاقتراح يهدف إلى أن يمثل عضو مجلس النواب الشعب بأسره ويرعى المصالح العامة للشعب ويتولى عضو مجلس النواب اختصاصات تشريعية ورقابية مهمة على أعمال السلطة التنفيذية، ويمثل مملكة البحرين في الكثير من المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.