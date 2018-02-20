الوفاق تعزي بشهداء الحرية وتقول إن خروجهم من البحرين كان بسبب انعدام الأمن والأمان

2018-02-20 - 2:09 م

مرآة البحرين: عزت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة، شعب البحرين بارتقاء 3 شبان بحرينيين مظلومين وفقدان رابع بسبب "انعدام الأمن والأمان لهم في وطنهم البحرين فخرجوا طالبين لأرض يأمنوا فيها على أنفسهم وحياتهم وهم ميثم محمد وسيد قاسم سيد خليل وسيد محمود سيد عادل و فقدان حسن علي ابراهيم" واحتسبتهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى.

وفي بيان لها (الإثنين 19 فبراير/شباط 2018) نعت الوفاق الشبان الثلاثة وقدمت خالص العزاء الى أهاليهم الكرام، وأكدت أن الشهداء هم من الشبان المطاردين الذين يعيشون تحت وطأة الملاحقات والضغط الأمني.

وفي ختام بيانها دعت الوفاق الشعب البحريني للتضامن وتقديم واجب العزاء والمواساة لأهالي الشهداء.