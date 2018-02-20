التحقيقات تستدعي أمين عام الوحدوي للتحقيق غدا دون ذكر الأسباب

2018-02-20 - 2:14 م

مرآة البحرين: قال أمين عام جمعية التجمع الوحدوي المعارضة، حسن المرزوق إن السلطات الأمنية استدعته للتحقيق صباح غد الأربعاء 21 فبراير/شباط 2018 دون ذكر الأسباب.

وأضح المرزوق في تغريدة له عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر إن قسم الجرائم الإلكترونية في إدارة التحقيقات الجنائية "يطلبون حضوري صباح الغد من غير ذكر سبب الاستدعاء".