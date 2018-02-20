المعارض الكويتي أحمد الخطيب: معظم شعب البحرين شيعي المذهب لكنه رفض ادعاءات شاه إيران والحراك البحريني ليس طائفيا

2018-02-20 - 2:52 م

مرآة البحرين: قال المعارض الكويتي البارز الدكتور أحمد الخطيب إن هناك حقائق متعلقة بالبحرين يجب أن يعرفها الجميع، موضحا أن "الشعب البحريني بأغلبيته ينتمي إلى المذهب الشيعي، والذي أكدت الأمم المتحدة تمسكه بعروبته وإخلاصه لبلده البحرين، وقد رفض بأغلبية ساحقة ادعاءات الشاه بأنه جزء من إيران.

وأضاف عبر حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر إن "الحركة الإصلاحية البحرينية منذ خمسينات القرن الماضي لم تكن طائفية، فقد شاركت فيها قيادات سنية وشيعية، وهي كذلك الآن، حيث بدأت تطالب بإصلاحات مستحقة تحدث عنها الملك في بداية توليه الحكم، وكان لنا شرف حضور نقاش مطول معه وبمشاركة بعض القيادات البحرينية الشعبية" على حد قوله.

ويعتبر الدكتور أحمد الخطيب من أبرز المعارضين الكويتيين القدامى، وشغل منصب نائب رئيس المجلس التأسيسي الذي وضع دستور الكويت بعد الاستقلال مطلع ستينيات القرن الماضي، كما شارك مع آخرين في تأسيس المنبر الديمقراطي الكويتي، وهو من أبرز مؤسسي حركة القوميين العرب أيضاً.