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المحكمة رفضت حديث المحامين مع الشاهد السري في قضية "التخابر مع قطر" (الوفاق)
2018-02-20 - 2:54 م
مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين، إن المحكمة رفضت طلب المحامين في جلسة أمس 19 فبراير/شباط 2018 بالحديث مع الشاهد السري "حتى من وراء حجاب ومع تغيير صوته".
وجددت الوفاق قولها أن القضية "كيدية وفاقدة لأبسط مقومات العدالة والنزاهة، واستمرار استخدام القضاء في معاقبة أصحاب الرأي الآخر مؤشر على حاجة البلد لبناء دولة القانون والمؤسسات"، على حد تعبيرها.
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